Ha tentato la fuga dopo un incidente stradale ma gli agenti della polizia locale lo hanno incastrato in tempo record. È successo nella mattinata di venerdì in via Quartu. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

Grazie a un’indagine mirata, supportata dal sistema di videosorveglianza comunale, gli agenti sono riusciti nel giro di poche ore a individuare il veicolo coinvolto e a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il mezzo è stato rintracciato in una carrozzeria di un comune limitrofo, dove era stato portato nel tentativo di riparare i danni e cancellare le tracce dell’accaduto. Il conducente è stato identificato e sarà sanzionato secondo quanto previsto dal codice della strada.

(Unioneonline/v.f.)

