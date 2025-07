Riprenderanno lunedì 28 luglio i lavori di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale a Muravera. L’intervento, affidato a una ditta specializzata, partirà dalle traverse principali che conducono a via Roma, per poi estendersi alle strade secondarie.

La polizia locale, insieme al personale dell’impresa incaricata, adotterà misure per limitare i disagi alla circolazione nel centro abitato. Da parte del Comune un invito ai cittadini alla massima collaborazione e pazienza.

La vecchia segnaletica, del tutto scolorita, era stata rifatta in parte alcuni mesi fa (non si vedevono neanche più le strisce pedonali in via Roma). Poi una lunga pausa di sospensione per riprendere adesso il lavoro lasciato a metà.

