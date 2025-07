Mandas rende omaggio a Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A nato nel 1922 nel paese del Ducato. Questa sera, sabato 26 luglio, alle 20 nella sala conferenze dell’ex convento di San Francesco si terrà la cerimonia conclusiva del Premio Raccis 2025, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con lo Sporting Mandas, la società Airone, Soms Mandas e il Milan Club Renato Raccis.

L’amministrazione comunale, sentito il professor Mario Fadda (responsabile per la Sardegna della Società italiana di Storia dello sport), ha deciso di assegnare il Premio Raccis a Renato Zaccarelli, il quale oltre ad aver rappresentato una parte importante del calcio italiano rappresenta un esempio di sportivo e calciatore anche per le sue grandi doti di umanità e signorilità. «Doti - dice il sindaco Umberto Oppus - che lo hanno portato a conquistare ragguardevoli traguardi sportivi, come lo scudetto con il Torino nel 1976 e il quarto posto con la Nazionale al mondiale del 78 in Argentina». La serata, condotta dal giornalista Enrico Pilia, vedrà gli interventi di Renato Copparoni e degli sportivi locali. Il Premio nelle scorse edizioni è stato assegnato a Pietro Paolo Virdis e Gigi Piras.

Renato Raccis, al quale sono dedicati anche gli impianti comunali del paese del Ducato, ha debuttato in serie A con la maglia del Livorno, squadra con la quale ha sfiorato uno scudetto conquistato poi dal Grande Torino di Valentino Mazzola. Con la maglia numero 10 del Milan è stato il primo bomber sardo della massima serie (record superato solo dopo 40 anni da Pietro Paolo Virdis, sempre con indosso i colori rossoneri). In totale in serie A ha realizzato 51 reti in 135 gare.

