Stanotte a Villasimius i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno arrestato per rapina aggravata un 19enne del luogo, cuoco, incensurato.

In via Mare Egeo, col volto coperto da una calza trasparente e in mano un grosso coltello da cucina, si era fatto consegnare quattro cellulari e pochi spiccioli da quattro ragazzi cagliaritani, tre diciottenni e un sedicenne.

Grazie alle descrizioni ricevute dalla centrale operativa, tre pattuglie dell'Arma hanno battuto il centro abitato di Villasimius fino a trovare la macchina utilizzata per la rapina e quindi individuare il responsabile.

Il ragazzo era ancora in possesso dei telefoni rubati e del coltello da cucina della lunghezza complessiva di 24 cm. È stato portato a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto nelle prossime ore.

