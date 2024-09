Minaccia, porto abusivo di armi e danneggiamento: sono i reati contestati a un cameriere di 37 anni, arrestato dai carabinieri di Villasimius.

L’uomo, noto per i suoi precedenti, è stato fermato vicino a piazza Incani, dopo che, poco prima, aveva brandito un coltello a serramanico all'interno di un locale, minacciando senza motivo un altro cameriere.

All’arrivo dei militari è stato trovato un coltello con una lama di 7,5 centimetri e il trentasettenne è stato portato in caserma.

La vicenda si sarebbe conclusa con una denuncia a piede libero, se non fosse stato che, mentre si trovava nella sala d'attesa della caserma, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo, probabilmente a causa di un abuso di sostanze, aggredendo i militari, danneggiando gli arredi e minacciando di morte i presenti.

Così è stato bloccato e ammanettato.

(Unioneonline/E.Fr.)

