Un ragazzo di 23 anni, disoccupato di Villasimius, è stato accoltellato durante una colluttazione nella via dei Carrubi, alla periferia di Villasimius. Prontamente soccorso, il giovane, è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

È stato ferito con una coltellata su un fianco che per fortuna non ha leso organi vitali. È stato dimesso in nottata. Secondo le prime indagini ad accoltellare il ragazzo sarebbe stato uno zio di 31 anni, subito denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito.

I militari, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, hanno già interrogato il presunto accoltellatore: fra i due sarebbe nata una discussione per futili motivi (gli accertamenti sono comunque in corso): ad un certo punto sarebbe comparso anche un coltello lungo 24 centimetri col quale è stato ferito il 23enne. Lo stesso coltello è stato recuperato dai carabinieri che oggi hanno girato un rapporto in Procura, con la denuncia dello zio del ferito, anche lui medicato dai sanitari dopo le botte al volto subite.

