Kinder Nad, la Caretta Caretta ritrovata in mezzo alla plastica lo scorso anno (con problemi a muoversi) è stata liberata in mare a Villasimius sabato pomeriggio. Ad accompagnarla sulla spiaggia de La Fortezza Vecchia il navigatore solitario Giancarlo Pedote e lo staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Presenti anche centinaia di piccoli velisti che in questi giorni stanno partecipando alla regata velica Kinder Cup organizzata dalla Lega Navale di Villasimius.

Kinder Nad è un esemplare di Caretta Caretta tra i 5 e i 7 anni, ancora molto giovane ma già con un grave problema ad una pinna. Fu ritrovata tra la plastica a Marceddì nell’ottobre 2024. Oggi, dopo un inverno trascorso al Centro di Recupero del Sinis, Kinder Nad ha guadagnato una nuova libertà. In questi mesi è stata supportata e seguita dagli esperti del CreS e dalla Rete regionale per la conservazione della fauna marina.

