Il Pubblico ministero del Tribunale di Cagliari, Alessandro Pili, ha disposto la restituzione alla famiglia della salma di Gabriele Viel, il 19enne di Villasimius morto a seguito dell'incidente di giovedì pomeriggio sulla provinciale a Porto Sa Ruxi.

I funerali sono previsti per domani alle 16 nella chiesetta di Santa Maria. Ci sarà sicuramente tutta la popolazione.

Il ragazzo, ex liceale a Muravera, era conosciuto e stimato come i suoi genitori. Domani su decisione del sindaco facente funzioni (in attesa del Commissario), Luca Dessì, sarà lutto cittadino. Intanto i carabinieri della Compagnia di San Vito e della Stazione di Villasimius stanno ultimando tutti gli accertamento per l'esatta ricostruzione dell'accaduto.

