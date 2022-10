Palloncini rosa, un mazzo di fiori e gli auguri di un’intera comunità. Alice Tarocco ha festeggiato così i suoi cento anni all’interno della comunità integrata “Casa Pia” di Villasimius gestita dalle suore evaristiane dove è ospite da due anni. A renderle omaggio anche il sindaco Gianluca Dessì.

Molto conosciuta in paese, nonna Alice ha gestito per diverso tempo a Villasimius uno studio di consulenza del lavoro. Originaria del Veneto (è nata a Bovolone in provincia di Verona il 9 ottobre del 1922) si è sposata con un villasimiese che conobbe proprio in Veneto. Insieme si trasferirono poi in Sardegna dove hanno messo su famiglia. Alice ha un figlio, Giancarlo, e tanti nipotini.

