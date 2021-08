Sarebbe morto per una peritonite Matteo Carboni, 53 anni, trovato cadavere la scorsa settimana in una abitazione della via Ariosto a Villasimius.

Il magistrato inquirente ha disposto l'autopsia sulla salma che è stata effettuata dal medico legale Roberto Demontis.

Una morte naturale insomma: prevedibile quindi la chiusura delle indagini da parte del giudice con esclusione della pista dell'omicidio.

L'uomo era stato ritrovato dai carabinieri di Villasimius dopo l'allarme lanciato dai residenti nel quartiere: probabilmente la morte di Matteo Carboni risale a due giorni prima della scoperta del cadavere avvenuta giovedì scorso.

