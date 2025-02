Un’ordinanza del Comune di Villaputzu per consentire i lavori di pavimentazione della centralissima via Nazionale che dovrebbero essere realizzati entro il 21 febbraio.

È stato istituito il senso unico di circolazione in via Nazionale (tratto compreso tra intersezione via Gramsci e via Giardini) con direttiva Tortolì-Cagliari dalle ore 8 del 12 febbraio alle ore 18 del 14 febbraio 2025, ad esclusione dei mezzi pubblici di linea (ARST), di soccorso e delle forze dell’ordine in caso di urgenza.

È stato istituito il divieto di fermata temporaneo su ambo i lati, con rimozione coatta, nelle vie Benedetto Croce e Gramsci (tratto compreso tra piazzale retrostante mercato comunale e n.c. 18/a), dal 12 al 14 febbraio 2025;

istituito il divieto di fermata temporaneo su ambo i lati, con rimozione coatta, in via Nazionale, tratto compreso tra intersezione via Gramsci e via Giardini.

