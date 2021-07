Con la firma del contratto e la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria dell’appalto, stanno per iniziare a Villaputzu i lavori per la realizzazione di una nuova viabilità che collegherà il centro abitato al cimitero. Verranno spesi 350mila euro. I lavori, attesi da anni, sono fondamentali per migliorare la viabilità del paese.

"L’iter progettuale – dice il sindaco Sandro Porcu – ha avuto tempi molto lunghi: sono stati infatti superati diversi ostacoli e vincoli in questi ultimi anni, non da ultimo il progetto ha dovuto dotarsi dello studio di compatibilità idraulica per la realizzazione del ponticello a corredo dell’adeguamento della viabilità comunale di accesso al cimitero che ha richiesto diverso tempo per la conclusione degli elaborati progettuali. Ora, dopo tantissimi anni di attesa finalmente il paese potrà dotarsi di una nuova viabilità di accesso al cimitero comunale. Gli interventi principali previsti saranno: la completa realizzazione del nuovo manto stradale che partirà dalla fine della via Fogazzaro, nella zona dei giardini e degli agrumeti, un ponticello di attraversamento e opere accessorie".

Sempre per quanto concerne il cimitero è ora in la progettazione esecutiva, affidata a professionisti di Villaputzu, per la sua messa in sicurezza. " I lavori, finanziati attraverso un bando regionale vinto dal Comune di circa 300mila euro, prevede - aggiunge Porcu – opere di sistemazione dei camminamenti interni, il miglioramento degli accessi ai loculi, arredi e la completa sistemazione del piazzale esterno con una nuova pavimentazione”.

"Stiamo seguendo – chiude il sindaco – un piano di interventi mirati e a migliorare e ad abbellire l'area cimiteriale. La nuova viabilità d’accesso, le opere interne e il nuovo piazzale esterno daranno la giusta importanza e immagine all'intera area cimiteriale".

