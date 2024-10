Stop al passaggio lungo l'alveo tra Villaputzu e Muravera. Da ieri notte il Flumendosa ha ripreso a scorrere e, in via precauzionale, il passaggio è stato chiuso.

Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione, appunto, del guado rialzato per consentire il transito anche durante il deflusso del fiume con basse portate d’acqua.

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha spiegato che «la situazione è sotto stretto monitoraggio ma non desta preoccupazione». Da capire, insomma, i tempi per l’ultimazione del guado rialzato e la possibilità o meno di transitare a seconda del livello dell’acqua del Flumendosa. Acqua che adesso è ben al di sotto dell’altezza del guado rialzato in fase di ultimazione.

Per il momento per raggiungere Villaputzu occorre fare il giro da Quirra, e cioè 17 chilometri anziché tre.

