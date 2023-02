Marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati e – forse già dalla prossima settimana – nuovo asfalto in via Nazionale.

Sono i lavori che in questi giorni stanno interessando il Comune di Villaputzu e che, al termine, restituiranno un paese più sicuro e decoroso. I marciapiedi sono in corso di realizzazione nel quartiere di Santa Maria e a Porto Corallo, gli attraversamenti pedonali invece in via Leonardo Da Vinci.

«A breve – spiega il sindaco Sandro Porcu - partiranno anche i lavori attesissimi di fresatura e rifacimento del tappetino stradale nella via Nazionale dal tratto che parte dalla Piazzetta Sant’Antonio all’incrocio inizio Piazza Is Tallaias. La strada è della Provincia ma riteniamo non sia più tollerabile lasciare la nostra via principale in quelle condizioni».

