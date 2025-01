Piogge e fiume ingrossato: chiude il guado rialzato sul Flumendosa che collega Villaputzu con Muravera e il Sarrabus. «Per l’effetto delle piogge», ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, «si prevede un importante aumento della portata d'acqua del Flumendosa che potrebbe raggiungere i 200 metri cubi al secondo. Nelle ultime ore è stata inoltre comunicata l'attivazione di una procedura di laminazione relativa alla diga Nuraghe Arrubiu». E dunque, già dalla notte da poco trascorsa, il guado – in via precauzionale – non è percorribile.

Oggi sarà attivato il Coc (centro operativo comunale). «La situazione», ha aggiunto il primo cittadino, «è comunque sotto stretto controllo, sia per quanto riguarda il Flumendosa, sia per quanto riguarda il rio Sulis grazie all'attivazione di genio civile e consorzio di bonifica che si stanno occupando del monitoraggio di chiuse e idrovore. Chiediamo a tutti la massima prudenza».

Per raggiungere Villaputzu, sino a quando il guado resterà chiuso, occorre fare il giro da Quirra, e cioè 17 chilometri anziché due.

