Un pomeriggio d’inferno della 554 con sette auto coinvolte in un maxi tamponamento, pare provocato dallo speronamento effettuato con un’auto a noleggio.

Il conducente, dopo aver provocato l’incidente, è fuggito a piedi, ma è stato intercettato dai carabinieri di Selargius che lo hanno accompagnato in caserma. Sono scattati gli accertamenti. Un’ora dopo è stato rilasciato. Le indagini vanno però avanti per chiarire tutto nei particolari.

Sette i mezzi coinvolti, rimasti in mezzo alla strada uno addosso all’altro. Quattro le persone finite in ospedale in codice giallo.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius, coordinata dal tenente colonnello Marco Cantori.

L’incidente si è verificato dopo il semaforo all’altezza della via Nenni in un momento di traffico particolarmente intenso. In poco tempo si è formata una coda chilometrica con gli automobilisti costretti in auto senza poter raggiungere neppure una via di fuga. Un pomeriggio, l’ennesimo sulla 554, difficile da dimenticare.

