Chiude dalla mezzanotte il ponte in ferro sulla vecchia Orientale sarda che da sempre consente di bypassare il Flumendosa nel tratto fra Muravera e Villaputzu. Ritenuto pericolante, sarà chiuso con ordinanza della Provincia del Sud Sardegna. I lavori sono appaltati: per realizzarli servirebbero oltre 500 giorni.

Annunciati pesanti disagi per tutti. Il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, annuncia barricate e convoca, per lunedì 11 dicembre, una manifestazione e un consiglio comunale straordinario proprio nei pressi del ponte di ferro. «Questa notizia è giunta oggi in maniera inaspettata. Nei giorni scorsi si sarebbe dovuto tenere un tavolo tecnico per definire alcuni aspetti del piano di azione relativo alla creazione di una viabilità alternativa durante i lavori di manutenzione programmati sullo stesso ponte. Lavori sempre definiti, a seguito di tutte le perizie e i sopralluoghi come come necessari per preservarne la sicurezza nel tempo ma mai come condizione imprescindibile per la sua percorribilità nell'immediato».

Dopo la convocazione del tavolo, continua, «è pervenuta al Comune una comunicazione del tecnico incaricato del progetto di manutenzione del ponte dalla quale si evince, contrariamente a quanto emerso fino a quel momento, che il ponte sarebbe a rischio crollo».

«Se le condizioni del ponte di ferro sono davvero così gravi e questo si sapeva da tempo - commenta ancora il sindaco Porcu - è necessario capire perché questo non è mai stato comunicato, mettendo così a rischio tutti noi, e perché non si è provveduto a chiudere prima il ponte e a realizzare immediatamente una viabilità alternativa. L'incolumità delle persone è al primo posto, sempre, e quindi chiediamo a tutti di prestare prudenza e di seguire le indicazioni che verranno date, nelle prossime ore verranno forniti ulteriori dettagli e notizie circa l'andamento della situazione».

