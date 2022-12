Il Piano urbanistico comunale di Villaputzu è stato approvato definitivamente con delibera del Commissario ad Acta architetto Francesco Cillocu.

«Un risultato straordinario e per certi versi storico per il nostro paese», dice il sindaco Sandro Porcu. Che aggiunge: «Ora ci rimane solo il responso della Regione Sardegna per la pubblicazione sul Buras. Una volta pubblicato, il nostro Piano urbanistico entrerà pienamente in vigore. Il PUC rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo socio-economico del nostro paese, nel rispetto delle diverse esigenze della collettività e ci permetterà di affrontare e di risolvere anche i numerosi problemi che riguardano l'urbanistica e in generale l’edilizia».

L'approvazione del Puc, rilancerà l'occupazione e l'edilizia?

«Col PUC approvato, daremo risposte concrete alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese locali. Gli obiettivi più generali e principali del nostro piano-risponde Sandro porcu- sono quelli di strutturare un'offerta turistica complementare a quella balneare, la salvaguardia ambientale, del suolo, delle risorse e dei sistemi naturali, salvaguardare ed incentivare le produzioni tipiche locali, ristabilire la connessione e la continuità urbana tra le diverse polarità urbane come Santa Maria e Porto Corallo e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Villaputzu».

Un obiettivo importante della sua amministrazione?

«Non ci è dubbio. Personalmente sono molto soddisfatto. Devo ringraziare il commissario Cillocu, il nostro Assessore all’Urbanistica Alessia Follesa, l’ufficio tecnico che ha lavorato tanto e benissimo per questo risultato e i bravissimi tecnici esterni incaricati per la redazione del PUC, capitanati dall’ingengere Gianluca Frau che hanno svolto un ottimo lavoro. Sono da 7 anni sindaco di Villaputzu e posso dire con assoluta certezza che il Puc era ed è l’obiettivo principale per la nostra amministrazione e sicuramente anche per tutti i cittadini di Villaputzu che aspettavano ormai da tantissimo tempo questo risultato».

