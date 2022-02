Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, e relative pertinenze, sono stati ritrovati alcuni degli oggetti rubati a inizio gennaio ai danni di un imprenditore di Villaputzu.

Nei guai, con a carico una denuncia a piede libero per ricettazione, è finito un 69enne.

La verificata da parte dei carabinieri è avvenuta nel pomeriggio di ieri: i militari hanno rinvenuto parte della refurtiva consistente in una rete in metallo per la recinzione di terreni e di vari paletti di acciaio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata