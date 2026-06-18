Il Comune di Villa San Pietro sostiene le famiglie con figli minorenni attraverso un contributo economico destinato ad abbattere, in tutto o in parte, i costi di iscrizione e frequenza ai centri estivi per l’annualità 2026.

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico, disponibile all’Albo Pretorio, rivolto ai nuclei familiari residenti con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Il beneficio potrà essere utilizzato per la frequenza di strutture inserite negli appositi elenchi comunali, anche se non aventi sede operativa nel territorio di Villa San Pietro.

L’entità del contributo varia in base all’Isee minorenni in corso di validità. Le famiglie con un Isee fino a 30mila euro potranno ottenere un rimborso fino a 100 euro settimanali per ciascun minore. Per i nuclei con Isee compreso tra 30mila e 40mila euro il contributo massimo riconoscibile sarà invece di 50 euro a settimana per ogni figlio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 26 giugno. L’avviso completo e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune. I moduli cartacei sono inoltre disponibili presso la bacheca dei Servizi sociali all’ingresso del municipio e negli uffici comunali negli orari di apertura dedicati.

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