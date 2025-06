Ancora una notte impegnativa per i Vigili del fuoco con diverse chiamate e interventi legati soprattutto a incendi scoppiati in terreni ricoperti di sterpaglie dell’hinterland, della provincia e del Medio Campidano. Altro intervento verso le 7 di oggi nella zona di Simbiritzi in agro di Quartu. Il maestrale che si è levato nella notte ha fatto temere in peggio: per fortuna si è trattato al momento di interventi di routine che in qualche caso hanno interessato comunque anche la macchia mediterranea, minacciando qualche abitazione.

