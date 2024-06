In Consiglio comunale il sindaco Alessandro Pireddu ha illustrato i progetti di riqualificazione dell’assetto viario di Senorbì.

In via Tevere, nell’intersezione con via Campioni, è prevista la realizzazione di una rotonda per la gestione del traffico. Inoltre verranno realizzati nuovi parcheggi e posizionati i dossi artificiali di fronte al cimitero per limitare il problema dell’alta velocità negli accessi principali del paese. L'approvazione dei punti all'ordine del giorno è stata anticipata da un pacato confronto dialettico tra maggioranza e opposizione.

Il consigliere della minoranza Salvatore Mura ha chiesto al primo cittadino delucidazioni in merito ai cantieri aperti, evidenziando di aver raccolto numerose lamentele. In particolare, pur riconoscendo l’utilità dei lavori, Mura ha domandato se fosse possibile richiedere alla ditta appaltatrice i provini in calcestruzzo vista l’elevata quantità di polvere, al fine di verificare la qualità del prodotto utilizzato.

«L’ufficio di Polizia locale sta lavorando per limitare i problemi alla viabilità – ha risposto il sindaco Pireddu –, per quanto concerne la qualità del cemento ritengo che si possa eventualmente chiedere al responsabile del procedimento del Comune capofila della convenzione per la realizzazione dei lavori di effettuare le opportune verifiche».

L'assemblea ha poi approvato il Piano delle opere pubbliche, nei quali sono inseriti i progetti riguardanti l'assetto viario della cittadina, con i voti favorevoli di maggioranza e opposizione.

© Riproduzione riservata