Una notte di fuoco a Molentargius e anche nel centro abitato a Quartu. In via Carducci è andata in fiamme una casa abbandonata ma periodicamente abitata da qualcuno, il rogo ha minacciato diversi condomini confinanti.

Ci sono stati momenti di paura, i Vigili del fuoco hanno recuperato anche alcune bombole, evacuando le famiglie a rischio che si sono riversate in strada con i bambini. I pompieri sono entrati nell'abitazione in fiamme, in quel momento disabitata, hanno circoscritto e domato l’incendio con qualche rischio. Preoccupati i vicini: “Quella casa è un pericolo per tutti – dice uno dei capi famiglia - stanotte abbiamo rischiato grosso: il Comune deve provvedere a mettere i sigilli su questa abitazione che ha tutto l'aspetto di un rudere con masserizie e altra roba all'interno”.

“Qui si vive in una situazione di pericolo – conclude - attendiamo anche il sopralluogo delle autorità competenti per le opportune verifiche e per le soluzione necessarie”.

