I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono stati impegnati fino alle prime luci dell’alba per spegnere gli incendi di vegetazione in alcune zone dell’hinterland cittadino.

Le maggiori criticità nell’area del parco di Molentargius, a Quartu Sant’Elena, e alle saline dove intorno a mezzanotte le fiamme hanno avvolto canneti e sterpaglie fino ad arrivare a via Fiume.

Il rogo ha toccato inoltre il centro abitato tra via Lisbona, via Madrid e via San Benedetto, e numerose sono state le chiamate con richieste d’intervento al 115.

Hanno operato quattro squadre ordinarie, due della sede centrale di viale Marconi, una dal distaccamento porto di Cagliari e una proveniente dal distaccamento di Mandas, oltre altre quattro squadre di supporto, con un automezzo Man 4x4 fuoristrada dotato di modulo antincendio, due autobotti e la chilolitrica con 25.000 litri d'acqua proveniente dal distaccamento aeroportuale di Elmas.

Gli uomini del 115 in azione (foto Vigili del fuoco)

I vigili del fuoco si sono schierati in più punti, la priorità era quella di proteggere le case limitrofe all’incendio che, per precauzione, sono state evacuate.

Presenti inoltre squadre di volontariato la Forestale Regionale, oltre ad alcune ambulanze inviate dal 118 a titolo precauzionale.

Il rogo ha causato danni ad alcune abitazioni, ma non risultano persone coinvolte.

Sempre nella notte un altro episodio vicino alla Motorizzazione Civile e alla statale 554 dove una squadra del 115 e un'autobotte hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area bonificandola dai focolai residui.

Infine, un incendio in via Santa Maria Chiara a Pirri ha coinvolto masserizie e vegetazione.

Per tutti gli interventi svolti sono stati avviati gli accertamenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata