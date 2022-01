Grande emozione oggi a Vallermosa per l’inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri situata in Verdi 5. Alla cerimonia, con toni sobri a causa della pandemia, erano presenti il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, appositamente giunto da Roma, le autorità civili e militari e il vice sindaco Chiara Carta.

Otto anni fa i militari, a causa di importanti danni strutturali nella vecchia sede, sono stati spostati a Siliqua ma in questo periodo non sono mancati i loro servizi e rapporti con la popolazione anche grazie a un posto di ricezione denunce allestito in Comune.

Simbolicamente stamattina c’è stato il passaggio di una bandiera tricolore dal vice sindaco al Comandante della Stazione, maresciallo Andrea Farci, cui hanno fatto seguito lo scoprimento di una targa, il successivo taglio del nastro e la benedizione dei locali da parte del cappellano militare.

La riapertura della nuova sede è stata possibile grazie alla disponibilità della famiglia Cagnacci, a capo della omonima Fondazione proprietaria dello stabile.

