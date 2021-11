È stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino, poco dopo le quattro della notte, in buone condizioni di salute ma infreddolito e disorientato, un cercatore di funghi disperso dal pomeriggio di ieri nelle campagne di Castiadas.

L’uomo, G.E., 74 anni di Castiadas, era uscito alla mattina per cercare funghi, ma al rientro, smarrito il sentiero con l’arrivo del buio, ha chiamato i familiari avvisandoli di essersi perso.

La Centrale Operativa del Soccorso Alpino è stata allertata intorno alle 23 dai carabinieri della Compagnia di San Vito.

Immediatamente è partita una squadra dalla Stazione Ogliastra e una dalla Stazione di Cagliari che, giunte intorno alla mezzanotte nella località Mitza sa Teula, dove è stata travata l’auto, hanno fatto partire le ricerche.

Le squadre, addentratesi nelle valli in zona, intorno alle tre sono riuscite a sentire il signore che rispondeva in lontananza alle voci e finalmente, dopo meno di un’ora, è stato raggiunto e riaccompagnato alla macchina. Era a circa un chilometro in linea d’aria dal punto di partenza.





Presenti sul luogo delle ricerche, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, anche carabinieri, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e Vigili del fuoco.

