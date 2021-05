Un detenuto del carcere di Uta ha appiccato un incendio all’interno della propria cella ed è stato tratto in salvo dagli agenti uno dei quali ha riportato ustioni al volto, un altro è stato aggredito e altri due sono rimasti intossicati dal fumo.

L’uomo in passato ha distrutto altre cinque camere detentive e creato diversi problemi di sicurezza all’interno dell’istituto, ricorda Michele Cireddu della la Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna: “Si è sfiorata la tragedia, la tempestività con cui i nostri poliziotti sono intervenuti ha permesso di mettere in salvo il detenuto, domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera sezione detentiva. L’autore dell’incendio ha incredibilmente cercato di ostacolare i soccorsi e nella concitazione è riuscito a sferrare un pugno nella schiena di un agente che lo stava accompagnando fuori dalla camera”.

Il detenuto è stato trasferito a Uta dopo aver portato a termine episodi analoghi nella penisola.

