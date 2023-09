Incendio nella tarda serata di oggi in via Bascus Argius, a Uta. Le fiamme sono divampate nel capannone di un’attività che si occupa di carpenteria metallica. La struttura è stata danneggiata in modo serio.

I vigili del fuoco del comando di Cagliari e del distaccamento di Iglesias sono al lavoro dalle 20,40 e sono riusciti a evitare che il rogo raggiungesse un deposito di mobili.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza gli operatori daranno il via agli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio. Al momento non risultano persone coinvolte.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata