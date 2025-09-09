Una perdita d’acqua da settimane tra le proteste dei residenti in una delle zone residenziali all’ingresso di Ussana. La prima chiamata ad Abbanoa per segnalare il guasto risale al 22 agosto, ma ad oggi il problema rimane.

«È da più di 10-15 anni che in questo quartiere si registrano continui interventi per perdite nella rete idrica – spiega Cristian Mudu, consigliere comunale di Ussana - Succede soprattutto tra via Tiziano, via Picasso, via Eleonora D’Arborea e via Raffaello Sanzio».

Il problema, evidenzia Mudu, non è isolato: «Sappiamo che questa criticità riguarda la maggior parte dei comuni della Sardegna. La nostra è tra le regioni con il più alto tasso di dispersione idrica lungo la rete di distribuzione. I cittadini sono esasperati: chiedono un servizio migliore. Non è più accettabile attendere settimane per un intervento. Serve una pianificazione precisa che preveda la risoluzione dei guasti entro 48 ore. L’acqua è un bene prezioso e va tutelato. Da tutti».

