Si svolge da domani, venerdì a domenica, a Ussana la Festa della Vendemmia ( "Tempus de binnenna") che ogni anno viene organizzata a ottobre: quasi un inno al vino e alla viticoltura, con degustazioni, musica tradizionale, gare poetiche e rievocazioni storiche.

Si può ben dire che "Tempus de Binnenna" è la festa che celebra davvero l'attività vitivinicola del territorio con i vini pregiati locali, come il Cannonau, il Moscato di Sardegna e il Girò di Cagliari pronti a soddisfare i palati più fini. Il sindaco Emidio Contini, invita tutti in paese: una occasione davvero straordinaria per poter conoscere non solo i vini ma anche le tradizioni, la cultura e la gastronomia locale e l'artigianato locale.

© Riproduzione riservata