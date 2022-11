Un 45enne di Pula è stato denunciato dai carabinieri di Monastir per simulazione di reato.

L’uomo aveva segnalato che la sua auto, parcheggiata per strada a Ussana, era stata rubata nella notte. I militari hanno però accertato che quanto dichiarato non fosse vero e si trattasse solo di un modo per evitare le sanzioni dato che aveva provocato un incidente ai danni di una macchina in sosta in via Roma.

Si era poi allontanato dal posto denunciando il furto della sua Fiat 500.

Ai carabinieri sono bastati pochi riscontri per ricostruire quanto accaduto.

