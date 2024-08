Nonostante il servizio di nettezza urbana sembra che alcuni cittadini preferiscano abbandonare i sacchi dei rifiuti prodotti nelle proprie case nelle campagne del paese.

È quello che è successo a Ussana, dove alcuni cittadini denunciano la presenza di rifiuti in una località che è tutto fuorché una discarica, il Rio Flumineddu.

I cittadini condannano il gesto delle persone incivili che sporcano il fiume e le campagne ussanesi.

In materia di gestione dei rifiuti, sarebbero diversi i servizi che non funzionerebbero e generano critiche da parte della comunità: numerose proroghe per il servizio rifiuti che porterebbe a un incremento delle tasse, Ecocentro chiuso per tutti i rifiuti (fatta eccezione per gli elettrodomestici), e sacchi dell’immondizia abbandonati all’aria aperta.

«Questo non giustifica chi butta i rifiuti in giro, ma l’utenza, quella civile, è molto scontenta di questi disservizi. Aggiungiamo che questa gestione del servizio a furia di proroghe, che durano ormai da 8 anni, sono la principale causa degli aumenti in bolletta. Gestione del tutto inadeguata» afferma il capogruppo di minoranza Paolo Loddo.

