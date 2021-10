Sono stati ricoverati al Brotzu e al Policlinico di Monserrato i tre automobilisti coinvolti nel drammatico incidente stradale avvenuto nella prima mattinata sul litorale di Quartu. La prognosi dei tre è legata agli accertamenti clinici in corso nei vari reparti. I feriti sono tutti finiti in ospedale in codice rosso. Nessuno comunque sarebbe in pericolo di vita.

Intanto la Squadra infortunistica della Polizia locale di Quartu ha ricostruito la dinamica dell'accaduto: l'incidente si è verificato verso le 8 nella via Leonardo da Vinci, una delle strade più trafficate e insidiose della provincia. Una Mini Cooper che viaggiava in direzione di Flumini, per cause in via di accertamento, ha invaso la corsia opposta coinvolgendo una Matiz e una Fiat 500. I primi a prestare soccorso agli occupanti delle tre macchine sono stati automobilisti di passaggio che hanno pure lanciato l'allarme con immediato arrivo di diverse ambulanze del 118, degli uomini della Sezione infortunistica della Polizia locale e i Vigili del fuoco.

Sono così scattati i soccorsi, con i feriti trasferiti al Policlinico e al Brotuzu, mentre i Vigili urbani hanno avviato i rilievi di legge, chiudendo la strada al traffico. Gli uomini del 115 hanno provveduto a estrarre due persone dalle lamiere contorte.

La Polizia locale, coordinata dal comandante Antonello Angioni e dai capitani Renato Melis e Vittorio Cannas, hanno effettuato i rilievi di legge ultimati poco fa. I mezzi danneggiati sono stati rimossi dai pompieri, il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente. L'incidente è avvenuto all'altezza di Sant'Andrea.

