Terribile schianto stamattina a Quartu Sant’Elena. Tre auto si sono scontrate in viale Leonardo da Vinci, nella zona di Sant’Andrea, per cause da accertare. Tre persone, due delle quali rimaste incastrate negli abitacoli delle macchine – una Matiz, una Mini Cooper e una Fiat 500 – sono state soccorse dai Vigili del fuoco e affidate ai sanitari del 118, poi la corsa in ospedale in codice rosso. Sono in condizioni gravissime.

Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'intervento (foto Vigili del fuoco)

(Unoneonline/s.s.)

