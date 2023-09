Villasimius si tingerà di giallo, domani 2 settembre, per ricordare Lorenzo. Al bambino di 2 anni e mezzo morto nel 2016 a causa di un neuroblastoma è dedicato l’evento benefico “Io sono Lorenzo, la mia festa in giallo”, a partire dalle 18.30 fino a mezzanotte in una piazza Margherita Hack che per l’occasione si tingerà del suo colore preferito. Proprio per questo anche a tutti i partecipanti è richiesto di indossare qualcosa di giallo.

L’iniziativa, organizzata da Moon arts col patrocinio del Comune di Villasimius, prevede un ricco programma con momenti musicali e di svago per grandi e piccini tra cui partita di calcetto, esibizione di danza, balli e dj set.

Nel corso della serata sarà presentato il progetto “Goodbye mai” (addio mai), prodotto da Moon Arts e liberamente ispirato alla storia di Lorenzo, per la regia di Marco Oppo e la produzione esecutiva di Manuela Castangia. Un film attualmente in f ase di pre-produzione, che verrà girato per gran parte proprio a Villasimius.

