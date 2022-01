Un ferito per un petardo a Decimomannu, interventi per soccorrere qualche ubriaco in città, vigili del fuoco in azione per principi di incendio per fortuna non gravi. È il bilancio dei soccorritori durante la notte di Capodanno.

L'episodio più grave a Decimomannu (e non a Cagliari come emerso in un primo momento dove, in via Cornalias, un uomo è stato soccorso per un malore ma alla fine ha anche rifiutato il ricovero): un 54enne nel far esplodere dei petardi ha riportato ferite gravi alla mano sinistra ed è stato portato al Brotzu.

Ha perso tre falangi e i medici gli hanno assegnato trenta giorni di cura.

In tutta Cagliari alla mezzanotte ci sono stati fuochi d'artificio ed esplosioni per i botti per festeggiare il nuovo anno. Qualche assembramento soprattutto in piazza Yenne e qualche persona soccorsa per malori dovuti al troppo alcol.

I vigili del fuoco hanno effettuato qualche intervento per un principio di incendio per una cappa fumaria e per l'esplosione di un grosso petardo in un palazzo poi invaso dal fumo.

