Un arresto per spaccio nella tarda serata di ieri a Sinnai. A finire in manette un 52enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un controllo nella sua abitazione, i carabinieri della locale stazione hanno trovato quasi un etto di marijuana, per la precisione 16 grammi in un barattolo e 82 grammi in una busta sottovuoto, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è finito ai domiciliari.

Nella stessa abitazione c’era un 34enne in possesso di una quantità minima di marijuana, per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata