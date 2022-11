Domani ricorre il primo anniversario della morte di don Alberto Pistolesi, parroco di Sinnai, morto il 1° dicembre del 2021 in un incidente stradale al Poetto di Quartu Sant’Elena.

Sinnai non ha dimenticato il suo sacerdote. Don Gabriele Biccai, che ha preso il suo posto, lo ha ricordato con una pagina nel foglietto della parrocchia: «Si potrebbero dire e scrivere tante cose, ma desidero cogliere questa occasione per riflettere sulla bellezza della vita sacerdotale. Dico grazie a don Alberto per quanto ha fatto e lasciato a Sinnai».

Domani a verrà ricordato con due messe nelle chiese di Santa Vittoria e in parrocchia a Santa Barbara alle 17 e alle 18. Un'altra messa sarà celebrata a Quartu alle 19 nella parrocchia di Santo Stefano.

© Riproduzione riservata