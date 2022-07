Coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida dell’auto di un amico, un 38enne di Capoterra è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, ieri sera, è stato sottoposto al controllo lungo la provinciale 91. All’esame etilometrico ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,82 g/l al primo accertamento e 1,79 g/l al secondo. La patente di guida non gli è stata ritirata in quanto non l’ha mai conseguita.

