Ha perso il controllo mentre era alla guida di un’auto ed è finito contro un’altra macchina che proveniva in senso opposto. L’incidente, avvenuto ieri a Nuraminis in via San Sebastiano, non ha causato feriti ma solo danni ai mezzi coinvolti.

A seguito degli accertamenti, i carabinieri del Radiomobile di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà il 60enne che era al volante della prima auto, una Dacia, per guida in stato di ebbrezza. I controlli mediante etilometro hanno mostrato la positività dell’uomo per un'alcolemia pari a 1,6 grammi per litro, la patente gli è stata ritirata.

