Ubriaco fradicio, sabato andava a zig zag sulla Statale 131, sulla complanare e poi nel tratto quattro corsie, in direzione Cagliari: un automobilista di 57 anni è stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale, che aveva notato la sua marcia “confusa”, mentre viaggiava a velocità molto sostenuta.

L’etilometro ha confermato le impressioni degli agenti: l’alcol nel sangue era tre volte oltre il limite di legge. Immediato il ritiro della patente, solo per un caso non si sono registrati incidenti.

Il cinquantasettenne quindi non potrà ripetere per un po’ le pericolose “evoluzioni” riprese da altri automobilisti che lo hanno incontrato sulla Statale: il suo veicolo, come dimostrato dai video, ha rischiato più volte di finire fuori strada sulla complanare. Immediate le chiamate alla Polstrada.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata