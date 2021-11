Raffica di sanzioni da parte dei carabinieri per guida in stato d’ebbrezza a Cagliari e in altri Comuni del Sud Sardegna.

Nel capoluogo è stato denunciato un 24enne messinese ma residente a Cagliari. Fermato per un controllo in via Is Mirrionis, è risultato sprovvisto di patente di guida, che non aveva mai conseguito. Un recidivo: anche lo scorso 12 gennaio era stato fermato alla guida e già sanzionato per essersi messo al volante senza licenza.

A Carbonia, invece, è stato denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol un 26enne del posto, che in via Sanzio, al volante del proprio veicolo ha danneggiato due auto in sosta mentre usciva da un parcheggio. Sottoposto ad accertamento etilometrico, gli è stato trovato un tasso alcolemico pari quasi a 2 g/l, ovvero quattro volte il limite consentito. Oltre alla segnalazione, per lui è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.

A Dolianova, infine, i carabinieri del Norm hanno denunciato un 25enne.

Il giovane, alle prime luci dell'alba, non si è fermato a un posto di blocco. Bloccato dopo un breve inseguimento è stato sottoposto anch’egli ad alcoltest, risultando ampiamente oltre il limite. Risultato: addio patente.

Durante il controllo è stato sottoposto a perquisizione personale anche il passeggero, un 26enne di Gonnesa, trovato in possesso di un involucro contenente marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione.

