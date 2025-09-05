Si terrà il 13 settembre dalle 9.30 alle 11.30 nell’Aula Magna della scuola primaria di viale Europa il laboratorio per i piccoli da tre a 10 anni organizzato dal Circolo Musicale Parteollese. Un’iniziativa per favorire un primo approccio alla musica dei bambini che potranno giocare e conoscere gli strumenti musicali guidati dai maestri del Circolo. L'evento è gratuito e aperto a tutti i bambini di Dolianova e dei paesi del circondario. Le iscrizioni scadono domani 6 settembre. Le istanze possono essere inviate online compilando il modulo scaricabile dalla pagina facebook del Circolo. Intanto il sodalizio musicale, presente nel territorio da circa 120 anni, ha aperto le iscrizioni alla scuola di musica per l'anno scolastico 2025/2026 con lezioni per bambini e adulti di propedeutica, clarinetto, flauto traverso, sax, ottoni e percussioni. Tutti i corsi sono personalizzati, tenuti da maestri diplomati al Conservatorio e sono composti da una parte teorica (solfeggio) e da una pratica (strumento). Maggiori informazioni ai numeri 339 6583470 e 340 1866561.

© Riproduzione riservata