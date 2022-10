Il Comune di Mandas prosegue nella sua politica finalizzata alla difesa e alla tutela del territorio e dell’ambiente.

Sono stati completati una serie di interventi per la pulizia dei fiumi e dei corsi d’acqua, per evitare alluvioni e allagamenti in caso di precipitazioni abbondanti che potrebbero verificarsi con l’arrivo dell’inverno.

La Giunta, convocata dal sindaco Umberto Oppus, ha chiesto e ottenuto, dall’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, un finanziamento di 70.000 euro da utilizzare per la bonifica delle aree degradate dai rifiuti e ulteriori 40.000 per l’ampliamento dell’ecocentro comunale.

Nel centro dell’alta Trexenta l’isola ecologica esiste da diversi anni, ma – dopo un lungo periodo di inattività – è stato necessario realizzare alcuni lavori di messa in sicurezza per riaprire la struttura di via Primo Maggio al conferimento dei rifiuti. “L’obiettivo è aumentare sempre più la percentuale di raccolta differenziata attraverso la riduzione, il riuso e il riciclo per conseguire, oltre alla virtuosità del servizio, un risparmio a beneficio della cittadinanza”, spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Umberto Deidda.

