L’appuntamento con la manifestazione Trexenta Experience è per il 23 dicembre a Guamaggiore, paese della Trexenta di circa 950 abitanti. Il territorio ha diverse testimonianze archeologiche, abitato già in epoca prenuragica, poi nuragica, punica e romana.

Vi sono resti di ben 25 nuraghi, spesso posti a difesa del territorio, che attestano la frequentazione del luogo nell’età del Bronzo. Le pietre nuragiche furono poi utilizzate per la costruzione di antichi edifici di culto cristiani. Territorio a vocazione cerealicola, ricco di tradizioni e antiche ricette, che si declinano a tavola nella realizzazione di dolci e paste fresche.

La giornata di Trexenta Experience di venerdì 23 dicembre sarà dedicata alla scoperta del paese e delle sue bellezze materiali e immateriali. Alle 9.30, nel Giardino Comunale, raduno e partenza in località Cea de Padru per la raccolta delle olive. Alle 11 macinatura delle olive nell’Oleificio Goymaior. Alle 11:30 nel Pozzo Sacro Chiesa Santa Maria Maddalena la visita guidata in compagnia dell'archeologo Gianfranco Canino. A seguire sul Colle Santa Maria Maddalena, in collaborazione con la Pro loco di Guamaggiore, degustazione dei prodotti marchiati Su Bottu e dell'olio servito con pane del Panificio Amor di Pane; degustazione del vino Barru di Enrico Melis delle vigne di Guamaggiore.

Pausa Pranzo con le proposte menù del Ristorante Pizzeria Pieste. Alle 15 visita del museo Mondo Etnografico di Pippo Murenu, con oltre mille attrezzi e arnesi delle arti e dei mestieri; Mostra fotografica “Centocinquanta scatti del secolo scorso” e “Sa Ferramenta de Sa Sposa”, con gli arnesi utilizzati dalla sposa. Verranno presentate le ricerche genealogiche in 58 volumi sul territorio della Trexenta degli autori Augusto Marras e Paola Sias.

Alle 16 nel Colle Santa Maria Maddalena, laboratorio di Ballo Sardo con il Gruppo Folk Efisio Vincenzo Melis di Guamaggiore accompagnato dalle melodie del fisarmonicista Giacomo Serra. La giornata andrà avanti con l’esposizione e dimostrazione artigianale a cura di Rafaele Atzori; l’inaugurazione (alle 17.30 nella Chiesa San Pietro) della mostra fotografica “Archeo&Moda” dell’associazione Capoterra 2000 e alle 18 nella Chiesa di San Pietro il Concerto di Natale del coro femminile La Corale di Siurgus Donigala diretto dal Maestro Felice Cassinelli.

