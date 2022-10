Ha salvato un’anziana donna che rischiava di morire nella sua casa avvolta da un incendio.

Per un giovane volontario della Protezione civile “Orsa” di Monastir, una giornata che doveva essere di normale è diventata l’occasione per mettere a frutto le sue qualità di freddezza, coraggio, esperienza e generosità. E per la signora, una vedova di 75 anni, quello che poteva diventare davvero un dramma si è risolto con il rassicurante lieto fine. Grazie al suo angelo salvatore che l’ha abbracciata e portata giù dal balcone nel quale si era rifugiata per sfuggire alle fiamme e al fumo.

L’episodio si è verificato ieri a Monastir. Nella casa di via Milano dove la donna vive sola, l’incendio è divampato all’ora di pranzo. Il fumo, nero denso, dopo avere riempito le stanze è fuoriuscito dalle finestre. La circostanza ha attirato l’attenzione del volontario, che non ci ha pensato due volte e con l’aiuto di una scala ha raggiunto la donna portandola in salvo. Prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, messo in sicurezza l’area, e limitato i danni.

L'Unione Sarda

