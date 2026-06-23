il dramma
23 giugno 2026 alle 13:18
Tragedia al Poetto di Quartu: settantenne stroncato da un malore mentre fa il bagnoSoccorso dal personale del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare
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Tragedia a fine mattina al Poetto di Quartu: un uomo ha avuto un malore mentre era in mare ed è stato subito soccorso e portato a riva.
Immediato anche l'intervento del personale del 118 ma purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani.
La vittima ha sui 70 anni: non aveva con sé documenti dunque sono stati avviati gli accertamenti per la sua identificazione e per poter avvisare i familiari.
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