Un paese sconvolto San Sperate dove un bimbo di soli tre mesi è stato trovato senza vita.

Un dramma non solo per la famiglia ma anche per i tanti amici e conoscenti. In casa sono intervenuti i carabinieri che non hanno rinvenuto alcun elemento che possa far pensare a qualcosa che vada oltre la tragedia.

Il funerale è stato fissato per domani pomeriggio nella parrocchia di San Sperate Martire.

“Passare in pochi mesi dalla gioia più bella al dolore più grande per dei genitori è una cosa inimmaginabile – scrive il sindaco Enrico Collu sui social - E di fronte a queste situazioni non si riesce davvero a trovare le parole giuste. Quel che posso dire è che solo una madre e un padre sanno quanto è forte questo dolore, che solamente l'amore e il tempo possono lenire le ferite”. “San Sperate- conclude il primo cittadino - piange e si stringe attorno a questa giovane famiglia. Riposa in pace piccolo angelo”.

