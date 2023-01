Sono ripresi a Torre delle Stelle i lavori sul tratto di Via Sagittario che ricade nel territorio di Sinnai e che porta alla spiaggia di Genn'è Mari. Prevista la realizzazione della pavimentazione in autobloccanti color ocra e la predisposizione di una nuova rete di illuminazione mediante la realizzazione della tubazione interrata e dei pozzetti su tutto l’asse viario interessato dall’intervento.

Gli interventi saranno portati a termine nel giro di qualche mese.

«Sono stati pensati per riqualificare la zona – dice l'assessora ai Lavori pubblici del Comune di Sinnai, Aurora Cappai – consentiranno una migliore percorribilità delle strade in sintonia ed armonia con il contesto paesaggistico e nel rispetto della peculiarità della zona interessata. L'amministrazione comunale sta già programmando la messa a norma e il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica per la viabilità dell'area di Torre delle stelle che ricade nella propria giurisdizione».

