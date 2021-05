Una giornata al mare ieri, finalmente liberi, anche a Torre delle Stelle. Ma poi bsta la maleducazione di pochi, per rovinare tutto. E' successo come è purtroppo da sempre una abitudine che in tanti non si sono portati a casa i propri sacchetti di rifiuti in plastica, prevedendo di abbandonarli qua e là, vicino alla spiaggia o lungo la strada o dove è capitato.

"Mancanza di senso civico – ha detto il sindaco Maracalagonis, Francesca Fadda - Un gesto da cretini, perché non posso definire in un altro modo le persone che lasciano i ri­fiuti sulle coste o per la strada, vio­lando le regole del senso civico e del rispetto delle leggi. Un atto vergognoso".

Per questa mattina in Comune è stato previsto un tavolo tecnico con tut­te le forze di polizia, affinchè quanto accaduto ieri non si ripeta.

Rabbia anche tra qualche villeggiante. "Purtroppo non si cambia: basta poco – dice Francesca Pinna, bagnante per un giorno – basta avere un pò di buonsenso e educazione civica. Costa poco portarsi a casa il sacchettino dei rifiuti o portarlo nell'ecocentro ".

© Riproduzione riservata